Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung mit Foto - Computerbetrug - Wer kennt die Person ? - Raffinierter Taschendiebstahl beim Einkaufen - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford (ots)

(um) Die Polizei Herford fahndet mit einem Foto nach einer bislang unbekannten Täterin, die mit einer gestohlenen EC-Karte erhebliche Geldbeträge von einem Konto einer Frau aus Enger stehlen konnte. Das Bild zur Fahndung befindet sich im Downloadbereich des Fahndungsportals der Polizei NRW https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/enger-taschendiebstahl-computerbetrug Vorrausgegangen war bereits im Juni diesen Jahres ein Taschendiebstahl. Die geschädigte ältere Dame kaufte dabei in verschiedenen Geschäften in Enger ein. Ihre Handtasche befand sich verschlossen am Rollator. Das nutzten die bislang unbekannten Täter schamlos aus und konnten offensichtlich die Geldbörse der Dame herausnehmen, ohne das zunächst etwas bemerkt wurde. Erst später stellte die Frau den Diebstahl fest und ging sofort zur Polizei. Obwohl die Beamten damals die zuständige Bank in Begleitung der Dame aufsuchten und die EC-Karte direkt bei dem Geldinstitut sperrten, gelang den Dieben insgesamt ein Schaden mit der Karte von über zweitausend Euro innerhalb knapp einer Stunde. Die Polizei fragt daher: Wer kennt die Frau aus dem Foto bzw. kann Angaben zu dieser Person machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

