Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte beschädigen mehrere KfZ

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

In der Nacht am 19.09.21, gegen 02:30 Uhr, hörten Anwohner laute Knallgeräusche in der Friedrich-Ebert-Straße. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass verschiedene Scheiben von vier Pkw eingeschlagen wurden. Die Täter wurden vor Ort nicht mehr angetroffen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Telefon: 05361-46460

