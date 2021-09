Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Jogger Belästigt eine 27 Jahre alte Frau an der Bushaltestelle Pauluskirche

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Am Sonntag, den 19.09.2021 wartet eine 27 Jahre alte Frau an der Bushaltestelle, um zu ihrer Arbeit zu fahren. Gegen 10:55 Uhr wird sie von einem männlichen Jogger angesprochen, der sie in der Folge verbal sexuell belästigte. Da das Opfer deutlich ausdrückte, dass sie das nicht wolle, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Wolfsburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05361-46460

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell