Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Wolfsburg (ots)

Am Nachmittag des 17.09.21 befuhr ein 55jähriger Fahrradfahrer mit seinem Trekkingrad den rechten Geh.-Radweg von Schöningen nach Esbeck. Am Ortseingang Esbeck wollte der Fahrradfahrer seine Fahrt über die querende und einmündende Kreisstraße 23 fortsetzen. Zur gleichen Zeit befuhr ein roter VW Polo auf der Kreisstraße in Richtung Hauptstraße Esbeck und missachtete das für ihn geltende STOP-Schild. Der Fahrradfahrer musste ausweichen und kam zu Fall. Hierbei zog dieser sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort und flüchtete. Eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Polo und dessen Insassen geben kann wende sich bitte an die Polizei in Schöningen.

