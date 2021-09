Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Berauschte Fahrerin mit einem nicht versicherten Pkw unterwegs

Wolfsburg (ots)

Am Freitag, 17.09.21, gegen 16.50 Uhr, kontrollierte die Funkstreife der Polizei Schöningen, in Jerxheim-Bahnhof, eine 38 jährige VW Polo Fahrerin aus der Samtgemeinde Heeseberg. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den Pkw bereits seit Dezember 2020 kein Versicherungsschutz mehr bestand. Weiterhin wurden bei der Fahrerin Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Demnach hatte die Frau, vor Fahrtantritt, Amphetamin konsumiert. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Pkw wurde am Kontrollort abgestellt, die Kennzeichen entstempelt und der Fahrzeugschein eingezogen. Ermittlungen wegen des Führens eines Pkw ohne Versicherungsschutz, Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

