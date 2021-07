Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81

Korntal-Münchingen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 05:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der A 81 Stuttgart-Heilbronn, kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen, Kanthölzer verloren. Bei der Polizei meldeten sich in der Folge fünf Verkehrsteilnehmer, die über die Hölzer gefahren waren. Ein Lkw wurde dabei so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell