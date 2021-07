Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Zwei Verletzte und etwa 8.000 Euro Sachschden forderte am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr ein Auffahrunfall an der A81-Ausfahrt Ludwigsburg-Süd. Eine 42-jährige Frau hatte ihren VW Passat an der auf Rot umschaltenden Ampel stark abgebremst. Der nachfolgende 19-jährige Fahrer eines VW-Polo bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Beide Personen wurden verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell