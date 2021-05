Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Zeugen nach Unfall auf der Hauptstraße gesucht

Weil zwei Beteiligte eines Unfalls unterschiedliche Angaben zum Hergang machten, sucht die Polizei nach Zeugen. Am Sonntagnachmittag stürzte gegen 17.30 Uhr ein 31 Jahre alter Kradfahrer auf der Weinsberger Hauptstraße. Der Mann gab an, dass die Fahrerin eines silbernen Peugeots vom Fahrbahnrand anfuhr ohne dabei auf den vorbeifahrenden Verkehr zu achten. Der Mann habe daraufhin Bremsen müssen und sei daher von seinem Krad gestürzt. Die Autofahrerin gab dagegen an, dass der Krad-Lenker bereits seit dem Ortseingang von Weinsberg hinter ihr gefahren sei. Sie habe den Sturz nur gehört und im Rückspiegel wahrgenommen, dass der Kradfahrer auf der Fahrbahn lag. Sie habe daraufhin angehalten und mit dem Mann gesprochen. Direkt nach dem Sturz kümmerte sich ein vorbeikommendes Paar um den am Boden liegenden und auch ein nachfolgender Autofahrer hatte angehalten und seine Hilfe angeboten. Diese Personen, sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden. Der Krad-Fahrer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen.

Eppingen: Jugendliche Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Zwei Jugendliche kollidierten am Sonntagnachmittag bei Eppingen mit ihren Leichtkrafträdern und erlitten dabei Verletzungen. Die beiden waren zusammen mit weiteren Rollerfahrern auf der Landstraße zwischen Östringen-Tiefenbach und Eppingen-Elsenz unterwegs. Am Abzweig nach Elsenz bemerkten die jungen Leute einen PKW, der an der Kreuzung regelkonform nach links abbog wohl zu spät, weshalb es beim Bremsvorgang zur Kollision der Roller zweier 16-Jähriger kam. Beide stürzten und wurden leicht verletzt.

Heilbronn: Nach Kraftfahrzeugrennen Autos beschlagnahmt

Die Autos zweier 20-Jähriger wurden am Freitagabend nach einem Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt. Eine Streife, die um kurz vor 22 Uhr an einer Kreuzung an der Heilbronner Fügerstraße stand, beobachtete den Audi A8 und die Mercedes E-Klasse, wie beide Fahrzeuge nebeneinander mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Kreuzung passierten. Beim Hinterherfahren fiel den Beamten auf, dass die beiden Autos zeitweise mit deutlich über 100 km/h unterwegs waren. Beide PKW wurden am Saarlandkreisel gestoppt einer Kontrolle unterzogen. Die beiden 20 Jahre alten Männer mussten ihre Führerscheine an Ort und Stelle abgeben und auch die beiden Oberklassewägen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Beide müssen nun mit Anzeigen wegen illegaler Kraftfahrzeugrennen rechnen.

Güglingen-Frauenzimmern: 13.000 Euro Schaden bei Unfall

Bei einem Unfall am Samstagvormittag in Güglingen-Frauenzimmern wurde ein 22-Jähriger verletzt. Der junge Mann fuhr mit seinem Mercedes auf der L1103 wollte in Frauenzimmern an der Kreuzung mit der Straße "Am Weihergraben" in diese Abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 89-Jähriger mit seinem Toyota aus der Straße aus. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander, wodurch Schäden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro entstanden.

Erlenbach-Binswangen: Scheibe an VW eingeschlagen

Ein Unbekannter schlug am Samstagvormittag eine Scheibe an einem in Erlenbach-Binswangen geparkten VW ein. Im Zeitraum zwischen 10.30 und 11 Uhr näherte sich der Täter dem Fahrzeug, dass auf einem Parkplatz in der Engelgasse stand und zertrümmerte mit einem unbekannten Gegenstand das Fenster der Fahrertüre. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegengenommen.

Hardthausen am Kocher - Gochsen: Gartenhütte in Brand gesetzt

Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro entstanden in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Gartengrundstück in Hardthausen am Kocher - Gochsen. Vermutlich hatten sich mehrere Unbekannte im Zeitraum zwischen 17 Uhr am Freitagabend und 5 Uhr am Samstagmorgen auf dem Grundstück in der "Buchssteige" aufgehalten und dabei ein Lagerfeuer entzündet. Dieses Griff dann wohl auf eine Gartenhütte über, die bis zum Eintreffen der Feuerwehr um kurz nach 5 Uhr bereits komplett niedergebrannt war. Zeugen, die in der Nacht auf Samstag verdächtige Personen in der Nähe der Brandstelle beobachten konnten, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 mitzuteilen.

Ilsfeld-Auenstein: Fische gestohlen

Acht Kois und weitere Fische wurden am Wochenende von Unbekannten aus einem Gartenteich in Ilsfeld-Auenstein gestohlen. Der oder die Täter betraten zwischen 12 Uhr am Samstagmittag und 8 Uhr am Sonntagmorgen das Grundstück in der Hauptstraße und nahm die Tiere an sich. Der Wert der Zierfische ist bislang unbekannt. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum rund um die Hauptstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten oder die Hinweise auf den Verbleib der Fische geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell