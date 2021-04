Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand eines Ferienhauses

Lahnstein (ots)

Über die Leitstelle Montabaur wurde der Polizei Lahnstein gegen 00:45 Uhr ein Brand im Bereich der Lahnhöhen gemeldet. Nach Erkundung durch die Feuerwehr Lahnstein konnte festgestellt werden, dass ein abgelegenes, in der Nähe des sog. "Sechsseeblick" befindliches Ferienhaus in fester Bauweise vollständig in Brand stand. Das Gebäude konnte letztlich nicht gerettet werden und brannte vollständig nieder. Es kam nach bisherigen Erkenntnissen zu keinen Personenschäden, die Brandursache ist unbekannt und demnach Gegenstand der noch laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Angaben zur Schadenshöhe können bislang nicht gemacht werden, die Feuerwehr Lahnstein befindet sich noch bei den Nachlöscharbeiten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich telefonisch oder schriftlich mit der Polizei Lahnstein in Verbindung zu setzen.

