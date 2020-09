Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Jogger meldet kleinen Flächenbrand

53909 Zülpich (ots)

Donnerstagabend (21.20 Uhr) bemerkte ein Jogger einen Brand an einem Radweg zwischen Bessenich und Sievernich. Er klingelte an einem Haus um durch den Bewohner die Feuerwehr zu informieren. Diese konnte den Brand am Neffelbach löschen. Auch hier ist die Brandursache unklar. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache.

