Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Holz angezündet

53909 Zülpich- Schwerfen (ots)

Unbekannte steckten am Freitagmorgen (00.05 Uhr) Holz in einem Container auf einem Firmengelände an der Lohmühlenstraße in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Brandursache.

