Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Küchenbrand

53879 Euskirchen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am heutigen Mittwochmorgen um kurz nach 8 Uhr in der Weimarer Straße zu einer Brandentwicklung in der Küche eines 53-Jährigen. Die Küche und das angrenzende Wohnzimmer waren erkennbar beschädigt. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Aufgrund einer möglichen Rauchgasvergiftung kam der Hausbewohner in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell