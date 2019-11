Polizei Düren

POL-DN: Raub beim Frisör: Mann mit Hund greift in die Kasse

Düren (ots)

Gestern Nachmittag kam es in einem Friseursalon zu einem Räuberischen Diebstahl. Ein Mann griff in die Kasse und schlug einer jungen Frau auf den Arm, als diese versuchte, ihn aufzuhalten. Er flüchtete mit seiner Beute in Richtung Innenstadt.

Gegen 16:00 Uhr hatte der Beschuldigte das Geschäft in der Kölnstraße wohl zunächst durch die Fensterfront ausgespäht. Als sich alle Mitarbeiter im hinteren Teil des Geschäfts aufhielten, betrat er, gemeinsam mit einem schwarzen Hund, die Geschäftsräume. Eine Mitarbeiterin hörte die Türglocke und ging nach vorne, um zu schauen, wer das Lokal betretenen hatte. Dort erblickte sie dann den Mann, der vor der geöffneten Kasse stand und mehrere Geldscheine hinaus nahm. Sie ging auf ihn zu und packte ihn an der Jacke, woraufhin der Beschuldigte ihr auf den Arm schlug und sich dann losriss. Mit seiner Beute und dem Hund lief er in Richtung Innenstadt davon. Der Beschuldigte ist circa 40 Jahre alt, 1,80 m groß, gebräunt, schlank und trug schwarze, glatte Haare und schwarze Kleidung. Er sprach Deutsch. Sein Hund hatte schwarzes Fell und Schlappohren.

Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder zum Beschuldigten machen könnten, sind angehalten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

