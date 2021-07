Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Elfjähriger Radfahrer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Beim Abbiegen von der Dresdener Straße in die Böblinger Straße hat eine 39-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag gegen 16:25 Uhr den Vorrang eines elfjährigen Radfahrers nicht beachtet und stieß mit ihm zusammen. Der Junge stürzte und brach sich eine Hand. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

