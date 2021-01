Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Bürogebäude eines Paketverteilerzentrums

NortheimNortheim (ots)

Northeim, Lange Lage, Samstag, 09.01.21, 18.10 Uhr - Montag, 11.01.21, 05.00 Uhr

NORTHEIM (köh) - Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in ein Verteilerzentrum eines Paketzustelldienstes in Northeim ein.

Die Täter verschafften sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu den Büroräumen und entwendeten dort einen Würfeltresor mit Bargeld und diversen Fahrzeugschlüsseln. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird der entstandene Schaden auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim (05551-70050).

