Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 81 Jahre altem Opfer wird die Geldbörse geraubt

Wolfsburg (ots)

Am 18.09.2021, kam es gegen 11:30 Uhr auf dem Theaterparkplatz in Wolfsburg zu einem Raubüberfall auf einen 81 Jahre alten Mann, der gerade seine Einkäufe im Auto verstauen wollte. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich dem Opfer von Hinten und drückte das Opfer gegen dessen Fahrzeug. Der Täter hielt das Opfer weiter fest und raubte die Geldbörse. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Wolfsburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 05361-46460

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell