POL-GF: Unfall unter Alkoholeinfluss

K28 (ots)

Zu einem Unfall mit glimpflichen Ausgang kam es am Samstagabend zwischen Weyhausen und Bokensdorf. Eine 43-Jährige fuhr mit ihrem Skoda Fabia in Richtung Norden und überholte kurz vor einer Linkskurve. Der Überholte bemerkte den Gegenverkehr und bremste sein Fahrzeug ab, um ein schnelles Wiedereinscheren zu ermöglichen. Dabei stieß die Bokensdorferin gegen die Leitplanke am rechten Straßenrand und drehte sich anschließend mehrfach um die eigene Achse. Zu einem Zusammenstoß mit den anderen Fahrzeugen kam es nicht.

Nachdem das Auto zum Stillstand kam, stieg die Frau aus und sprach mit dem Überholten und der Frau die ihr entgegenkam. Sie wollte weder Polizei noch einen Rettungswagen. Die Zeugen bemerkten allerdings Alkoholgeruch und riefen die Polizei.

Eine Atemalkoholkontrolle war aufgrund der Alkoholisierung nicht möglich. Der Frau wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, dort blieb Sie wegen leichter Verletzungen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, sie muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. An dem Skoda entstand Totalschaden.

