Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigte nach Unfall gesucht

Gifhorn (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto kam es bereits am Mittwoch dem 11.08.21. Die Radfahrerin fuhr gegen 15:45 Uhr auf der Poststraße an einem geparkten VW Touareg in grau vorbei, als an diesem plötzlich die Fahrertür geöffnet wurde. Dadurch stürzte die Frau und zog sich Verletzungen an Knie und Ellenbogen zu, die mit Erste-Hilfe-Material versorgt wurden.

Die Hinzuziehung von Polizei und einem Rettungswagen lehnte die Frau ab und fuhr mit ihrem Rad davon, ohne die Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und ebenso die Radfahrerin. Die Frau wurde durch die Verursacherin auf ca. 170 cm Größe und ein Alter von ca. 70 Jahren geschätzt. Sie hatte rot-braunes Haar und fuhr ein schwarzes Damenrad. Sie gab an, auf dem Weg zu einer Freundin in Brenneckenbrück zu sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell