Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch

E-Bike entwendet

Lüdenscheid (ots)

Zwischen 10.12.2021 06:30 Uhr und 14.12.2021 09:00 Uhr versuchten Unbekannte die Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus am Kettenberg aufzuhebeln.

Unbekannte Diebe haben aus dem gesicherten Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses ein E-Bike gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 06.12.2021 und dem 14.12.2021 an der Kölner Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zum Verbleib des Telefunken M920 in rot/schwarz machen. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell