Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer nach Auffahrunfall auf der A 24 schwer verletzt

Zarrentin / Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 24 zwischen Zarrentin und Wittenburg wurde am frühen Donnerstagnachmittag ein Autofahrer schwer verletzt. Der 47-jährige Autofahrer ist aus noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lkw augenscheinlich ungebremst aufgefahren. Der deutsche Fahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 33-jährige polnische Lkw-Fahrer blieb hierbei unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der zusammen auf ca. 35.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die A 24 in Fahrrichtung Berlin zeitweise halbseitig gesperrt werden, wodurch ein Rückstau von ca. 5 Kilometern entstand.

