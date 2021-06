Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: BAB 24 nach LKW- Unfall gesperrt (Erstinformation)

Wittenburg / Stolpe (ots)

Nach einem LKW Unfall am Freitagmorgen auf der BAB 24 zwischen Wittenburg und Hagenow sind derzeit beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt. Gegen 05:30 Uhr war ein LKW aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Der LKW-Fahrer wurde verletzt und wird derzeit medizinisch behandelt. Auch die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg musste aufgrund des Unfall gesperrt werden. Weiter Details sind derzeit noch nicht bekannt.

