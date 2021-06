Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigslust (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 33 zwischen Hornkaten und Glaisin ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Verunglückte wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es gegen 15:30 Uhr an einer Einmündung zum Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße an der Unfallstelle voll gesperrt werden (Anmerkung Stand 16:15 Uhr: Die Vollsperrung dauert derzeit noch an). Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell