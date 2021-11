Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Taschendiebe im Einkaufsmarkt unterwegs (29.11.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Gleich zweimal haben unbekannte Diebe am Montagnachmittag in einem Einkaufsmarkt auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße zugeschlagen. Dabei nutzen die Täter in beiden Fällen die Unaufmerksamkeit ihrer Opfer, die ihre Geldbeutel unbeaufsichtigt in ihren Einkaufstaschen im Einkaufswagen ließen. Sie klauten die Geldbörsen aus den Taschen, wobei den Unbekannten neben Bargeld auch diverse Scheckkarten und persönliche Papiere der Bestohlenen in die Hände fielen.

Die Polizei warnt vor Taschendieben, die immer wieder an und in Einkaufsmärkten zuschlagen. Dabei gehen die Täter äußerst geschickt vor und die Bestohlenen bemerken den Verlust ihrer Wertsachen erst, wenn es zu spät ist. Die Polizei rät, Geldbörse und Wertgegenstände immer möglichst nah am Körper und in verschlossenen Innentaschen zu tragen. Tipps, um sich vor diesen Diebstählen zu schützen, findet man auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

