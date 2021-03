Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerpunktkontrollen an Gütersloher Tuningtreffpunkten

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Gütersloh nutzte das vergangene Wochenende dazu, um in Gütersloh erneute Schwerpunktkontrollen an den Treffpunkten der sogenannten Tuningszene durchzuführen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.03. - 07.03.) führten die Polizeibeamten und -beamtinnen zwischen 18.00 Uhr und 03.00 Uhr gezielte Kontrollen im Innenstadtgebiet, insbesondere im Bereich eines großen Parkplatzes an der Friedrich-Ebert-Straße/ Holzstraße sowie auch auf dem Marktplatz und der Tankstellenareale am Nordring/ B61 durch.

Im Rahmen des Einsatzes wurden 48 Fahrzeuge überprüft. Gravierende Verkehrsverstöße wurden dabei nicht festgestellt. Die Beamten nahmen insgesamt neun Verwarnungsgelder. Hier kam es zu Verstößen gegen die Gurtpflicht, mangelnde Beleuchtung und wegen unnützem Hin- und Herfahren.

Auch zukünftig wird es durch die Polizei Gütersloh in unregelmäßigen Abständen zu Schwerpunktkontrollen kommen. Verkehrsverstöße in Form von Straftaten und Verkehrsordnungswidrigkeiten werden dabei konsequent geahndet. Durch die Kontrollen soll verkehrskonformes Verhalten erwirkt werden. Ebenso geht es um den Schutz der Anwohner vor ruhestörendem Lärm und die Vermeidung von schweren Verkehrsunfällen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell