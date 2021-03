Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Firmenhalle - Zwei Fahrzeuge und Werkzeuge gestohlen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Samstag auf Sonntag (06.03., 16.45 Uhr - 07.03., 15.00 Uhr) Zutritt in eine Firmenhalle an der Von-Liebig-Straße in Marienfeld verschafft. Derzeitigen Ermittlungen nach haben die Einbrecher ein rückwärtiges Fenster geöffnet und aus dem Gebäude zwei Fahrzeuge sowie diverse hochwertige Werkzeuge entwendet.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen Audi SQ7, Baujahr 2019. Das Auto wurde bis zum Zeitpunkt der Entwendung mit den amtlichen Kennzeichen GT-ES 4 geführt. Darüber hinaus wurde ein weißer Transporter Peugeot Boxer, Baujahr 2011 gestohlen. Der Transporter wurde bis zur Entwendung mit den amtlichen Kennzeichen GT-AG 513 geführt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell