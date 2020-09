Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: GAA-Sprengung in der Volksbankfiliale

Strohn (ots)

Am 11.09.220 gegen 04:17 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun durch Anwohner über eine Detonation im Bereich der Volksbankfiliale in der Hauptstraße in Strohn in Kenntnis gesetzt.

Ferner wurde berichtet, dass wenige Augenblicke später ein dunkler Personenkraftwagen sich mit hoher Geschwindigkeit entfernte.

Durch die eintreffenden Polizeibeamten vor Ort wurde in der ersten Aufnahme festgestellt, dass bisher unbekannte Täter augenscheinlich durch Aufhebeln der Haupteingangstüre in das Bankgebäude eindrangen und den dort befindlichen Geldausgabeautomaten (GAA) sprengten.

Der Tatort und die angrenzende Straße ist derzeit weiträumig gesperrt, es wurde eine Bedarfsumleitung eingerichtet.

Da sich die Polizeibeamten noch vor Ort in der Sachverhaltsaufnahme befinden und bisher keine weiteren Auskünfte gegeben werden können, darf gebeten werden, von Anfragen zunächst abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



