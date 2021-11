Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall wegen Schneeverwehung (30.11.2021)

St. Georgen (ots)

Wegen einer Schneeverwehung ist es am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße 5724 zwischen Hutneck und der Einmündung der Landesstraße 175 zu einem Unfall gekommen. Ein 74-jähriger VW Touran-Fahrer fuhr in Richtung St. Georgen und musste wegen einer Schneeverwehung abbremsen. Eine nachfolgende 24-Jährige mit einem VW Golf erkannte das Abbremsen wegen aufstiebenden Schnees zu spät und fuhr auf das Auto vor ihr auf. Danach kam sie nach links von der Straße ab und blieb im Schnee stecken. Verletzte gab es nicht. An den Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell