Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Firma (30.11.2021)

Furtwangen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Einbruch in eine Firma auf der Joseph-Koepfer-Straße verübt. Die Täter gelangten über Zwischentüren in einen Verwaltungsbau einer Firma und entwendeten dort Getränke und einen kleinen Tresor. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Furtwangen, Telefon 07723 92948-9, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell