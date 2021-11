Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte brachen am Dienstag, 9. November, in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 13 Uhr, in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Weidenhecke ein. Durch ein Kellerfenster gelangten sie ins Innere des Hauses und durchsuchten sämtliche Räume. Es wurde Bargeld entwendet. Hinweise zu den Tätern und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mw)

