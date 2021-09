Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alleinbeteiligter Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hattorf, Lehmkuhlenweg

25.09.2021, 16.05 Uhr

Am Samstagnachmittag verlor ein 20-jähriger Wolfsburger im Lehmkuhlenfeld in Hattorf aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Bei dem anschließenden Sturz verletzte er sich schwer und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden. An dem Krad entstand Sachschaden.

Der Wolfsburger war mit seinem Motorrad auf der Straße Lehmkuhenfeld unterwegs. In Höhe eines Ateliers verlor er am Ende einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte weg. Bei diesem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell