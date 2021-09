Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten Schmuck Bargeld und Modellfahrzeuge

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Ritterstraße

25.09.2021, 13.45 Uhr bis 21.15 Uhr

Schmuck, Bargeld Personaldokumente und zwei Modellfahrzeuge erbeuteten Unbekannte bei einem Wohnhauseinbruch in der Ritterstraße. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 13.45 Uhr und 21.15 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gelangten die unbekannten Täter vermutlich durch Übersteigen des Garagendaches auf das Grundstück des Wohnhauses. Hier öffnen sie mit brachialer Gewalt ein Fenster und gelangen durch dieses in das Innere des Gebäudes. Anschließend betreten sie diverse Räume und durch suchen Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute. Auf ihrem Beutezug nehmen sie dabei Schmuck, Bargeld, sowie Personaldokumente und zwei Modellfahrzeuge mit. Danach flüchten sie unerkannt.

Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Ermittler hoffen darauf, dass Nachbarn, Anwohnern oder Passanten verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen sind. Möglicherweise haben die Täter auch ihr Fluchtfahrzeug in einer der Nebenstraße abgestellt und es ist Anwohnern aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell