Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Taschendiebe stehlen mehrere Portemonnaies - Polizei rät zur Vorsicht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Magdeburger Berg

23.09.2021, 10.20 Uhr

Helmstedt, Emmerstedter Straße

23.09.2021, 10.35 Uhr und 12.30 Uhr

Helmstedt, Magdeburger Tor

23.09.2021, 13.30 Uhr

Am Donnerstagvormittag ereigneten sich vier Taschendiebstähle in Helmstedt. Während des Einkaufes nutzten die Täter die Unaufmerksamkeit der meist älteren Geschädigten aus und stahlen ihre Geldbörsen. In einem Fall kam es in der Folge zu Abbuchungen von den Konten der Geschädigten.

Die erste Tat ereignete sich am Donnerstagmorgen in einem Baumarkt in der Straße Magdeburger Berg. Eine 84-jährige Seniorin wollte Pflanzen kaufen. Sie hängte ihre Handtasche an den Griff ihres Einkaufswagens. Während sie mit dem Aussuchen beschäftigt war und ihrem Einkaufswagen den Rücken kehrte, ging eine Frau an ihr vorbei. Diese griff im Vorbeigehen in die Handtasche der Seniorin und nahm die Geldbörse heraus. Die 84-Jährige rief sofort laut um Hilfe, woraufhin ein Mann versuchte sie zu beruhigen. Kurz darauf lief der Mann dann hinter der flüchtenden Frau her. Nach bisherigen Ermittlungen gehörte der Mann zu der Diebin, denn nach Aussage von Zeugen flüchteten ein Mann und eine Frau aus dem Markt und sprangen in ein auf sie wartenden Pkw. Dieses Fahrzeug, vermutlich ein dunkler VW Golf Variant mit ausländischem Kennzeichen, entfernte sich in unbekannte Richtung. Das Portemonnaie wurde gegen Abend von einem Angestellten des Marktes aufgefunden. Es fehlte nichts. Vermutlich warf die Diebin die Geldbörse auf der Flucht weg. Die Diebin war etwa 160 Zentimeter groß, dunkel gekleidet und hatte schwarze Haare, die zu einem Dutt zusammengesteckt waren. Der unbekannte Mann trug eine blaue Weste oder Jacke.

Die nächsten beiden Taten erfolgten in einem Geschäft in der Emmerstädter Straße. Eine 31-Jährige aus dem Landkreis Gifhorn bemerkte an der Kasse, dass ihr Portemonnaie während ihres Einkaufes aus ihrer Jackentasche gestohlen worden war. Ebenso erging es einer 71 Jahre alten Rentnerin, die in dem gleichen Geschäft einkaufte. Auch ihr wurde unbemerkt ihr Portemonnaie gestohlen, als sie durch das Einkaufen abgelenkt war.

Bei dem bisher letzten Fall, wurde ein 74-jähriger Helmstedter Opfer von Taschendieben. Er kaufte am frühen Donnerstagnachmittag in einem Geschäft am Magdeburger Tor ein. Dazu hatte er eine Umhängetasche an, in der sich seine Geldbörse befand. Er bezahlte seine Einkäufe an der Kasse und ging zu seinem Auto. Beim Einsteigen bemerkte er plötzlich, dass seine Geldbörse aus seiner Umhängetasche fehlte. Zuhause stellte der Senior fest, dass es zu Abbuchungen von seinem Konto gekommen war. Da er seine PIN nicht in seinem Portemonnaie aufbewahrt, vermutet er, dass er vor dem Diebstahl bei einem vorherigen Einkauf beobachtet worden ist. Hier hatte er mit seiner EC-Karte bezahlt.

Die Polizei rät beim Bezahlen, besonders bei der Eingabe der PIN, vorsichtig zu sein. Es sollte sich immer so vor das Gerät gestellt werden, dass umstehende Personen keinen Blick darauf werfen können. Am besten wird die Hand bei der Eingabe davorgehalten und Personen gebeten, den Abstand zu wahren.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell