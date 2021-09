Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 62-Jährige bei Hilfeleistung bestohlen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

24.09.2021, 15.00 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde eine 62-jährige aus Rühen in der Porschestraße bestohlen, als sie einer schwangeren Frau zu Hilfe kam. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Die 62-Jährige war am Freitagnachmittag in der Porschestraße in einem Bekleidungsgeschäft einkaufen. Plötzlich bemerkte sie eine schwangere Frau, die auf dem Boden und offensichtlich Hilfe bedurfte. Die Rühenerin handelte sofort und brachte die Frau in eine stabile Lage. Dazu stellte sie ihre Handtasche neben sich. Unvermittelt kam eine unbekannte Frau hinzu. Diese bedrängte die Ersthelferin und schob ihre Handtasche zur Seite. Nachdem ein Rettungswagen die Schwangere aufgenommen hatte, wollte die 62-Jährige an der Kasse bezahlen. Nun stellte sie fest, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Die Diebin war etwa 40 Jahre und schlank. Sie trug einen beigefarbenen Mantel und ein beigefarbenes Kopftuch. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell