Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen und Tamm: Zeugen gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:37 Uhr, sollte im Stadtteil Bissingen, im Bereich der Ludwigsburger Straße ein Smart fourfour einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer beschleunigte und entzog sich zunächst der Kontrolle. Hierbei überholte er in der Ludwigsburger Straße einen unbekannten Pkw. In der Südstraße gefährdete er einen Fußgänger, welcher mit einem Hund unterwegs war. Nach etwa 15 Minuten konnte der Smart erneut im Stadtteil Bissingen festgestellt werden. Der Fahrer beschleunigte erneut und flüchtete über die Ludwigsburger Straße auf die Landesstraße 1110 in Richtung Tamm. Auch hier überholte er mehrere Pkws und einen Lkw. Während der Fahrt schaltete der Fahrer das Licht am Smart aus. Letztendlich wurde der Smart samt Fahrer in Tamm im Bereich der Hauffstraße festgestellt. Der 49-jährige Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem besteht bei ihm der Verdacht einer alkoholischen Beeinflussung, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Smart machen können, insbesondere der genannte Fußgänger, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 07142 405 0, zu melden.

