Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Oberjesingen (K 1081/B 296): Vorfahrtsverstoß hat Leichtverletzten zur Folge

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 17.00 Uhr auf der Kreisstraße 1081 in Herrenberg-Oberjesingen ereignet hat. Ein 82-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr die Bundesstraße 296 von Kuppingen kommend und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße 1081 nach rechts Richtung Herrenberg abbiegen. Hierbei übersah er eine 32-jährige, vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin, die von Oberjesingen in Fahrtrichtung Herrenberg unterwegs war. Durch den Verkehrsunfall wurde der Peugeot-Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und anschließender Fahrbahnreinigung wurde die Fahrbahn bis etwa 19.45 Uhr im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Feuerwehr Oberjesingen war mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifenbesatzungen im Einsatz.

