Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollision zweier Pkw fordert zwei verletzte Personen

Dormagen (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der K 18 und der Franz-Gerstner-Straße ein Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren. Ein 23-jähriger Dormagener befuhr mit seinem Pkw Audi die Franz-Gerstner-Straße aus Nievenheim kommend und bog nach rechts in die K 18 ab. Nach Zeugenaussagen und bisherigem Ermittlungsstand übersah er den Pkw VW eines 30-jährigen aus Dormagen, der die K 18 von Dormagen in Richtung Hackenbroich befuhr, und kollidierte mit diesem. Nach dem Zusammenstoß kam es zwischen den beiden Fahrzeugführern an der Unfallstelle zum Streit. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die beiden Streithähne getrennt und Straftaten verhindert werden. Durch den Unfall wurden der 30-jährige Fahrzeugführer und sein zweieinhalb Monate alter Sohn, der sich mit ihm im Pkw befand, leicht verletzt. Der Säugling wurde zur medizinischen Beobachtung einem Krankenhaus zugeführt. Die beiden übrigen Mitinsassen des Pkw, sowie der 23-jährige Unfallgegner blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Pkw VW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (Teß / Krü)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell