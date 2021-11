Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Caldenhofer Weg / Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße ist am Dienstagnachmittag (9. November) ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der 16-Jährige aus Hamm befuhr gegen 16.10 Uhr die Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße in Richtung Norden. In Höhe der Einmündung zum Caldenhofer Weg kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Caddy eines 30-Jährigen aus Werl. Dieser hatte zuvor die Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße in Fahrtrichtung Süden befahren und beabsichtigte, nach links in den Caldenhofer Weg abzubiegen. Der jugendliche Leichtkraftfahrer wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der östliche Teil des Caldenhofer Weges voll gesperrt werden.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell