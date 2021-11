Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Vier Autos beschädigten Unbekannte am Montag, 8. November, auf der Jägerstraße und der Ostfeldstraße. Die Pkw der Marken VW, Audi und Opel wurden vermutlich zwischen 9 und 13 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand zum Teil an den Seiten und an der Motorhaube zerkratzt. Die Gesamtschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

