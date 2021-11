Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 11-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung "Im Sundern/ Am Berg" ist am Montagnachmittag (8. November) eine junge Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Die 11-Jährige aus Hamm befuhr gegen 15.30 Uhr die Straße "Am Berg" in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Kreuzung zur Straße "Im Sundern" kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 21-Jährigen, ebenfalls aus Hamm. Diese war zuvor auf der Straße "Im Sundern" in Richtung Westen unterwegs und war gerade im Begriff, den Kreuzungsbereich zu queren Die Schülerin wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Ein von ihr getragener Fahrradhelm hatte offenbar schlimmere Unfallfolgen verhindert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1150 Euro geschätzt.(es)

