Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter flüchtet nach Verkehrsunfall auf der Benzstraße

Hamm-Pelkum (ots)

Am Samstag, 6. November, kam es auf der Benzstraße zwischen 12.30 bis 14.00 Uhr zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte im Vorbeifahren einen geparkten Opel an der Unfallörtlichkeit. Dabei wurde der geparkte Pkw an der vorderen linken Seite im Bereich der Tür und dem Kotflügel beschädigt. Es entstand Sachschaden im geschätzten vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (mm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell