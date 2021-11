Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb mit Haftbefehl festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitag, 5. November, gegen 16.45 Uhr, entwendete ein 38-Jähriger in einem Supermarkt an der Alleestraße mehrere Flaschen Alkohol. Bei seiner Durchsuchung konnten bei dem Mann ein Pfefferspray und ein Messer aufgefunden werden. Bei der weiteren Überprüfung des Mannes durch die Polizei stellte sich dann heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen räuberischer Erpressung bestand. Er wurde festgenommen. (mm)

