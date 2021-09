Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Pkw-Aufbruch bei Campingplatz

Oberhausen-Rheinhausen (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstagabend, 20.30 Uhr bis Sonntagmorgen, 08.00 Uhr einen abgestellten Pkw in der Adlerstraße in Oberhausen-Rheinhausen aufgebrochen und Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Autoknacker hatten sich über eine hintere Seitenscheibe Zugang zu dem in unmittelbarer Nähe eines Campingplatzes am Erlichsee geparkten Wagen verschafft und den Innenraum komplett durchwühlt. Im Auto befanden sich mehrere Laptops, Festplatten, Sonnenbrillen sowie hochwertige Kletterausrüstungen mit Rucksäcken und Helmen.

Sven Brunner, Pressestelle

