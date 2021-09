Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Auto streift Fußgänger auf Discounter-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Malsch (ots)

Bei den Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall der sich am Freitagmorgen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Sezanner Straße in Malsch ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen, insbesondere den Ersthelfer. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei hatte ein Auto-Fahrer gegen 11.30 Uhr beim Abbiegen vor dem Haupteingang offenbar eine Fußgängerin übersehen und diese leicht am Fuß verletzt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte im Zuge erster Maßnahmen einige Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen und insbesondere den Ersthelfer, der sich nach der Weiterfahrt des Verursachers um die Verletzte gekümmert hatte.

Zeugen werden geben sich unter der Telefonnummer 07243 3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

