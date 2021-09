Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Kronau - Kradfahrer erliegt schweren Verletzungen

Wie bereits am gestrigen Samstag berichtet, wurde ein 71-jähriger Kraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L 555 mit der K 3522 schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er in der Nacht seinen schweren Verletzungen erlag.

