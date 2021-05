Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210526-1-pdnms Illegale Müllentsorgung, Thaden

Thaden/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Thaden/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Gleich an mehreren unterschiedlichen Orten wurde in der Feldmark der Gemeinde Thaden illegal Bauschutt entsorgt. Es handelt sich dabei um große Mengen an Vertäfelungsholz, Tür- und Fensterrahmen, Fliesen, Tapeten, Maurer- und Putzreste und Styropor. An einer Stelle wurde eine Badewanne sowie ein Klo abgelegt. (Fotos vorhanden). Auffällig sind die Tapetenmuster mit einer rosafarbenen Blume und die Deckenrosette aus Stuck. In allen vier Fällen stimmen die Merkmale des Bauschutts überein, so dass davon ausgegangen werden kann, dass es sich um denselben Täterkreis handelt. Die Polizei in Hanerau-Hademarschen bittet um Mitteilungen, wo größere Renovierungen bzw. Abrissarbeiten eines älteren Hauses stattgefunden haben. Die Polizeistation ist unter der Tel.: 04872/5229930 zu erreichen.

