Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall mit schwer verletzter Person

Kirchheim a.W. (ots)

Gegen 09:45 h ereignete sich auf der BAB 6, Höhe AS Grünstadt, ein Verkehrsunfall. Der zwanzigjährige Fahrer aus Bayern verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er rechtsseitig gegen die Schutzplanke, wodurch er leicht verletzt wurde. Die achtzehnjährige Beifahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Bei Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von THC stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Rahmen einer Fahrzeugdurchsuchung konnten durch die Beamten der PAST Ruchheim zudem Marihuana, Haschisch sowie ein Einhandmesser aufgefunden werden. Den Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von THC, Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie fahrlässiger Körperverletzung. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Kurzzeitig musste die Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Mannheim sowie der rechte Fahrstreifen der BAB 6 gesperrt werden. Insgesamt waren zwei Streifen der PAST Ruchheim, eine Streife der PI Grünstadt, 4 Fahrzeuge und 20 Kräfte der Feuerwehr Grünstadt sowie 3 Rettungsfahrzeuge im Einsatz.

