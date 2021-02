Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Haßloch/Pfalz (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt konnte durch 2 Beamte der Polizeiinspektion Haßloch in der Kirchgasse in Haßloch am Sonntag, 07.02.2021, gegen 01:55 Uhr ein Fahrradfahrer festgestellt werden, der starke Gleichgewichtsprobleme hatte und zudem nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Gegen den 19jährigen wurde eine Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Zudem muss er mit weiteren Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde rechnen.

