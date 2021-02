Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Haftbefehl vollstreckt

Haßloch/Pfalz (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Pkw-Fahrers in Haßloch am 06.02.2021 gegen 23:19 Uhr konnte festgestellt werden, dass gegen den 29jährigen Mann ein Haftbefehl wegen Nichtbezahlens einer Geldstrafe vorlag. Durch Zahlung eines entsprechenden Geldbetrages vor Ort an die zuständige Staatsanwaltschaft konnte er eine Verhaftung abwenden.

