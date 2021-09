Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere E-Bikes gestohlen

Karlsruhe (ots)

Gleich drei E-Bikes waren am Sonntag das Ziel von Fahrraddieben. Im Wilhelm-Jordan-Weg hatten zwei Geschädigte gegen 11.00 Uhr ihre beiden E-Bikes mit Schlössern an einem Geländer befestigt. Als sie rund eineinhalb Stunden später wieder zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass die beiden insgesamt zirka 8.400 Euro teuren Räder verschwunden waren. Bereits in der Nacht zum Sonntag war zwischen Mitternacht und Sonntagmorgen 05.00 Uhr ein E-Bike in der Baumeisterstraße der Karlsruher Südstadt gestohlen worden. Dieses rund 3.000 Euro teure Rad war ebenfalls mit einem entsprechenden Schloss an einem Laternenmast gesichert gewesen.

