Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 59-jähriger Krankenfahrstuhlfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Schwer verletzt wurde ein 59-jähriger Krankenfahrstuhlfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Marinestraße am Mittwoch, 14. Juli. Gegen 17 Uhr befuhr der 59-Jährige mit seinem Krankenfahrstuhl den östlichen Radweg der Friedrich-Ebert-Straße in südlicher Richtung. Eine 24-jährige VW-Up-Fahrerin befuhr die Marinestraße in westlicher Richtung und wollte an der Kreuzung auf die Friedrich-Ebert-Straße nach rechts abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem 59-Jährigen, der aus seinem Krankenfahrstuhl fiel. Der 59-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Es entstand ein Gesamtschaden von 1.100,- Euro. (kt)

